Gazzetta, Fiorentina su Beraldo, difensore centrale del San Paolo. Servono 8-10 milioni di euro

La Fiorentina segue Lucas Lopes Beraldo. Ma, come scritto da La Gazzetta dello Sport, sul difensore c’è un l’Atalanta, 19 anni, difensore centrale mancino del San Paolo, compagno di squadra dell’ex milanista Pato, a suo tempo osservato con attenzione da Hernan Crespo, allora tecnico paulista. Il San Paolo potrebbe cederlo per 8-10 milioni, in Italia lo hanno tenuto d’occhio anche Udinese, Fiorentina e Sassuolo; in Inghilterra il Brighton e il Newcastle.

PEDULLA: “LA JUVENTUS PAGHERÀ L’INTERO INGAGGIO DI ARTHUR”