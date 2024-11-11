Gazzetta: “Fiorentina stanca ma Kean è implacabile, ha lanciato i viola in classifica”

Fiorentina poco lucida, sosta utile per farla rifiatare

Un 3 a 1 pesante per la classifica che dopo 12 giornate candida la squadra viola a un posto importante per l’Europa che conta. Non una Fiorentina splendida, anzi. La squadra di Palladino è sembrata poco lucida, stanca nel fisico e nella mente. Soprattutto per via di questo mese inteso di partita che non ha lasciato un attimo di sosta. Ma è proprio da queste partite che si vede la maturità di una squadra che si affida al suo centravanti e vince anche se non perfetta o bella.

E così è stato al Franchi, dove un implacabile Moise Kean ha distrutto un Verona vuoto e ha lanciato la Fiorentina in classifica. Nella giornata di ieri tante cose non hanno funzionato per Palladino, partendo dalle fasce con Dodò-Colpani e Gosens-Sottil, ma ci ha pensato Kean a far godere Firenze. Adesso c'è la sosta, utile per far rifiatare questa squadra. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/conte-furioso-a-dazn-ma-cosa-significa-che-il-var-non-puo-intervenire-un-rigore-che-non-ce/276413/