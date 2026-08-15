Gazzetta: “Fiorentina profondamente diversa e duttile. Per Grosso arrivano delle indicazioni positive”

La nuova Fiorentina parte 4-3-2-1 e senza palla diventa 4-4-2

Per Grosso arrivano indicazioni positive soprattutto dal pressing, dalla regia di Fagioli, dalla spinta di Valdepenas e dal lavoro di Ndour e Brescianini. Interessante anche l'intesa sulla trequarti, con Gudmundsson portato ad accentrarsi e Atta ad allargarsi sulla sinistra.

La nuova Fiorentina mostra già una certa duttilità tattica: parte dal 4-3-2-1, in fase offensiva porta diversi uomini alle spalle di Kean e senza palla si compatta nel 4-4-2. Serviranno avversari più probanti per capire il reale valore della squadra, ma la prima impressione è quella di una Viola profondamente diversa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.