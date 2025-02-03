Gazzetta: “Fiorentina non malata ma debilitata. Servono i nuovi volta ora a Palladino”

Due gol, un po' di sofferenza e tre punti che si aggiungono alla vittoria contro la Lazio

Due gol, un po' di sofferenza e tre punti che si aggiungono alla vittoria contro la Lazio e che fanno continuare la marcia viola che insegue i suoi obiettivi stagionali. Rispetto alla gara dell'Olimpico la partita si è riaperta prima, ma la Fiorentina ha difeso in modo solido concedendo solo un'occasione per il pareggio, parata però da David De Gea. Per Raffaele Palladino ci pensano le punte. Prima Moise Kean con una girata meravigliosa e poi Albert Gudmundsson che mette in rete il pallone, dopo una splendida discesa di Robin Gosens.

La Fiorentina continua il suo periodo di cura. No, non è guarita, sembra ancora debilitata. Anche perché al squadra sembra stanca e senza ricambi e a marzo inizia la Conference League, altro obiettivo stagionale. Per questo motivo a Raffaele Palladino servono i nuovi obiettivi, per portare forze fresche a questa Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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