Gazzetta: “Fiorentina mercato da 6,5. Perla Gonzalez, Torreira la luce. Vlahovic, l’asso nella manica”

Per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola il mercato della Fiorentina è da 6,5. “La perla è l’argentino Nico Gonzalez e la luce è quella di Torreira. Aggiungiamoci il ritorno di Nastasic e l’affidabilità di Odriozola. Ma il vero asso nella manica di Commisso è la conferma di Vlahovic. Anche Milenkovic ha prolungato di un anno. In più in panchina c’è Italiano, un allenatore davvero in gamba”.

