Gazzetta: “Fiorentina interessata, il Catanzaro fiuta una maxi plusvalenza per Favasuli, lo valuta 10 milioni”

Il giocatore piace molto al Sassuolo

L’ex Fiorentina Costantino Favasuli per il quale la Fiorentina vanta il 50% sulla sua eventuale, futura rivendita. Il giocatore piace molto al neo tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani. Quest'ultimo lo ha fatto decollare nell'ultima stagione a Catanzaro condita da 2 gol e 5 assist. Il club emiliano spera proprio di sfruttare il fattore Aquilani per battere una concorrenza agguerrita. Mezza serie A lo vuole e il Catanzaro fiuta una maxi plusvalenza valutandolo 10 milioni con pochi margini di trattabilità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.