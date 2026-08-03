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Gazzetta: "Fiorentina in pole per Mastantuono perché può garantirgli la titolarità"

La Fiorentina aspetta in queste ore una risposta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2026 10:26
Gazzetta: "Fiorentina in pole per Mastantuono perché può garantirgli la titolarità" -
Rassegna Stampa
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La Fiorentina aspetta in queste ore una risposta da Franco Mastantuono, talento classe 2007, che il Real Madrid ha deciso di far partire in prestito. Al giocatore sarebbe piaciuto tornare al River Plate, ma non è una soluzione gradita agli spagnoli che vorrebbe facesse esperienza in un campionato europeo di alto livello.

Fra tutte le soluzioni il calciatore preferirebbe la Serie A e la Fiorentina sembra in prima fila: la società spinge per arrivare a chiudere l’operazione, anche se c’è molta concorrenza. Viola e Real Madrid avrebbero già trovato un accordo per il prestito, ma a decidere e a essere convinto della destinazione ora deve essere Mastantuono. La sensazione è che non manchi molto per la risposta definitiva dell’argentino. La squadra viola sarebbe in grado di garantirgli la titolarità, dando continuità alla sua crescita proprio come vorrebbe il Real Madrid per farlo maturare prima di riportarlo alla base. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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