Gazzetta: “Fiorentina in crisi, troppa fragilità difensiva. Solo 2 punti nelle ultime 6 di campionato”

5 gol fatti e 11 subiti dalla Fiorentina nelle ultime 6 in A

Dal 15 dicembre al 19 gennaio, la Fiorentina ha conquistato appena 2 punti in 6 gare di campionato con 5 gol fatti e 11 subiti, numeri opposti a quelli dei due mesi precedenti quando i viola, dal 6 ottobre all'8 dicembre hanno fatto la cavalcata di 24 punti in 8 partite di campionato con 21 gol fatti e 3 subiti.

Un rendimento perfetto anche grazie a uno straordinario De Gea e una linea arretrata invalicabile. Nelle ultime uscite invece il trend è cambiato e, a parte l'errore vistoso (con protagonisti Comuzzo e Adli) con il Torino domenica scorsa, c'è una fragilità complessiva che cerca riscatto sia come gioco di squadra che nei singoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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