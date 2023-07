Gazzetta, Fiorentina in Conference, spinta per il mercato: ora serve un colpo per reparto

La Fiorentina giocherà la Conference League al posto della Juventus, è questa la decisione. La Fiorentina ora deve rinforzare il proprio organico, innanzitutto senza toccare esterni. Per il portiere Italiano vuole un titolare, si parla di Audero o Grabara. Sutalo dovrebbe arrivare in difesa, a 15-17 milioni può arrivare la chiusura. A centrocampo è stato preso Infantino, ma la Fiorentina potrebbe lanciarsi anche su Dominguez. Nzola sembra in pole per l’attacco, anche se Beltran resta una pista concreta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

