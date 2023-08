Gazzetta: “Fiorentina con progetti ambiziosi, uscire dalla Conference sarebbe un vero danno”

L’opinione di La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sulla Fiorentina. Ha voglia Vincenzo Italiano a dire «Bisogna continuare a pensare partita per partita, essere concentrati nell’impegno immediato che adesso è il Lecce. Poi prepareremo il ritorno col Rapid». La Fiorentina ha progetti ambiziosi, sono arrivati fior di giocatori per andare lontano in tutte le manifestazioni e uscire dalla Conference sarebbe un vero danno. Per questo il tecnico viola contro il Lecce farà turn over con due obiettivi: far riposare qualche big e dare minutaggio ai nuovi arrivi per averli pronti per il ritorno dei play off con i viennesi. Tra questi, c’è Lucas Beltran, baby gioiello argentino, che dovrebbe fare il suo debutto da titolare dopo aver regalato buone impressioni nei minuti giocati contro il Genoa e e il Rapid, dove è anche andato vicino al gol.