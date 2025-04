Gazzetta: “Fiorentina colpita a freddo, forse disorientata dal caso Kean. Poi la reazione”

Dopo il minuto di silenzio in onore di Papa Francesco il Cagliari parte alla carica come un disperato, per allontanarsi dalla zona retrocessione, che è (e resterà alla fine) a 5 punti. Subito angolo di Viola e una serie di cross poco incisivi. Ma al 7′ la sblocca: su tiro cross violento di prima classe dell’angolano Luvumbo, di esterno sinistro, ribatte De Gea in area, piomba sulla palla Roberto Piccoli e segna di sinistro, nono gol in stagione in A per l’ex atalantino, undicesimo in assoluto nel 2024-25. Poco dopo il Cagliari va vicino al raddoppio: palo di Zortea da destra, tutto solo in discesa libera.

Fiorentina forse demoralizzata dal caso Kean, però non reagisce. Finché trova al 14′ una punizione dalla trequarti: Mandragora, solito tiratore scelto, becca il palo. Al 27′ occasione per Gud che spara di destro dopo azione personale, para Caprile, e poi Dodò non riesce a chiudere, fermato da Prati.

Al 34′ è ancora Mandragora a ciccare la mira, spara altissimo dal limite. Ma dopo 2′ si rifà: sempre Rolando al centro finta il tiro e apre a sinistra per l’accorrente Gosens e il tedesco di esterno sinistro non sbaglia: 1-1. Si fa male alla coscia destra il colombiano Mina ed entra

Palomino. Poi allo scadere fallo su Luvumbo in area di Pongracic. L’arbitro fischia rigore. Il Var lo richiama, lui lo rivede, e si nota che l’angolano cerca il viola in scivolata col piede destro. Penalty annullato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.