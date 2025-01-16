Gazzetta: “Fiorentina chiara, chi vuole giocare di più può benissimo partire. La società cerca soluzioni vantaggiose”

Fiorentina al lavoro anche sulle cessioni

La Fiorentina sta lavorando su diverse cessioni per calciatori che non hanno trovato spazio o rendimento adeguato. Possono partire tutti, ma prima va trovata una soluzione congrua alle richieste della società. Amir Richardson, acquistato dal Reims per circa 10 milioni, non ha convinto e potrebbe partire, così come Kouame e Ikoné. Per quest'ultimo, ci sono offerte sia dalla Ligue 1 che dall'MLS, ma il giocatore non sembra interessato alla proposta dei Chicago Fire.

Cristiano Biraghi e Oliver Christensen sono anch'essi in uscita, con il portiere danese vicino a un trasferimento in Germania, sebbene l'accordo non sia ancora concluso. Anche Kayode, protagonista nella scorsa stagione ma ora oscurato dal ritorno di Dodo, potrebbe lasciare Firenze, con interessi da club inglesi e italiani. La società cerca soluzioni vantaggiose per tutte le parti coinvolte. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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