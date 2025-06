Gazzetta: “Fiorentina a caccia di un regista che possa integrarsi con Fagioli”

L’altra indicazione che arriva è la ricerca di un regista. I nomi alla Bennacer (che Pioli ha già avuto) e Asllani (per il quale è stato fatto un sondaggio indiretto qualche settimana fa) sono solo degli esempi che fanno capire il profilo da mettere in rosa. Siamo a livello di ipotesi, però Pioli cerca una pedina di questo tipo che possa integrarsi con chi è già in rosa, uno su tutti Fagioli, punto fermo del centrocampo. C’è una base solida e un patrimonio da non disperdere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.