Gazzetta: "Fazzini verso la cessione dopo una stagione con poco spazio: Cagliari e Parma si muovono"

A Cagliari ritroverebbe Pietro Accardi, dirigente che lo conosce bene dai tempi dell'Empoli

Il futuro di Jacopo Fazzini potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Arrivato a Firenze nell'estate del 2025, il centrocampista non è riuscito a trovare lo spazio che si aspettava nel corso dell'ultima stagione e la sua permanenza in viola appare tutt'altro che certa. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.

Il club viola sarebbe disposto a prendere in considerazione eventuali offerte e alcune società hanno già manifestato interesse per il classe 2003. Tra queste c'è il Cagliari, dove Fazzini ritroverebbe Pietro Accardi, dirigente che lo conosce bene dai tempi dell'Empoli. Da monitorare anche la pista Parma, con il direttore sportivo Federico Cherubini che vanta ottimi rapporti con Fabio Paratici.

Nella scorsa stagione Fazzini ha collezionato 1.172 minuti complessivi, di cui 574 in Serie A, trovando poco spazio dal primo minuto. Un impiego limitato che potrebbe spingerlo a valutare una nuova destinazione per trovare maggiore continuità.