12 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:21

Gazzetta: “Fagioli? Si è lasciato cadere ma l’arbitro non ha abboccato. Una stupidata”

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

12 Gennaio · 09:08

Aggiornamento: 12 Gennaio 2026 · 09:08

Prestazione luccicante macchiata da una stupidata al 90'

Fagioli ha macchiato la sua luccicante prestazione con una stupidata: pressato da Saelemaekers si è lasciato cadere, però l’arbitro non ha abboccato e il Milan è filato verso l’1-1 sull’asse Fofana-Nkunku. Un Milan sano avrebbe cercato la vittoria, questo Milan incerto ha rischiato di andare sotto al 95′: traversa di Brescianini e poi Kean sciupone davanti a Maignan. Un gigantesco doppio “fiuuu”, per citare un’espressione allegriana. Serve una strambata, un colpo d’ala, e un 4-3-3 con tridente Pulisic-Fullkrug-Leao può essere una ventata di aria fresca. Il Milan deve invertire la tendenza. Ha soltanto il campionato, può permettersi di far giocare i migliori, sempre. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

