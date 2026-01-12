Gazzetta: “Fagioli? Si è lasciato cadere ma l’arbitro non ha abboccato. Una stupidata”

Fagioli ha macchiato la sua luccicante prestazione con una stupidata: pressato da Saelemaekers si è lasciato cadere, però l’arbitro non ha abboccato e il Milan è filato verso l’1-1 sull’asse Fofana-Nkunku. Un Milan sano avrebbe cercato la vittoria, questo Milan incerto ha rischiato di andare sotto al 95′: traversa di Brescianini e poi Kean sciupone davanti a Maignan. Un gigantesco doppio “fiuuu”, per citare un’espressione allegriana. Serve una strambata, un colpo d’ala, e un 4-3-3 con tridente Pulisic-Fullkrug-Leao può essere una ventata di aria fresca. Il Milan deve invertire la tendenza. Ha soltanto il campionato, può permettersi di far giocare i migliori, sempre. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.