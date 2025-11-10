10 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:01

Gazzetta evidenzia: “Gudmundsson ieri è apparso molto più centrale, rendimento discreto”

Gudmundsson (Fonte Foto: ACF Fiorentina)

10 Novembre · 09:28

Aggiornamento: 10 Novembre 2025 · 09:28

Il livello raggiunto al Genoa è ancora lontano

Qualcosa di diverso rispetto alla tragica era Pioli è sembrato vedersi nella squadra viola, almeno in controluce. leri Gudmundsson è apparso molto più centrale nello sviluppo del gioco. L’islandese si muoveva alle spalle di Piccoli seguendo l’ispirazione e andando un po’ a destra, un po’ a sinistra e un po’indietro alla ricerca di quegli spazi che gli sono tanto mancati e senza i quali va in apnea. Il rendimento è stato discreto, anche se siamo ancora lontani dai livelli raggiunti proprio nel Genoa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

