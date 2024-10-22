Gazzetta esalta Kean: “Comportamento eroico! È rimasto in campo 27 minuti da zoppo”

Kean tornerà in campo domenica con la Roma

Non avrà segnato, ma Moise Kean ha lasciato il suo segno anche nella gara di domenica contro il Lecce di Gotti. Infatti, nonostante l'infortunio alla caviglia, l'ex Juventus è rimasto in campo per tutto il primo tempo sfiorando anche un gol. Un comportamento eroico quello dell'attaccante della Fiorentina che per 27 minuti è rimasto in campo praticamente da zoppo. Al 45' è stato poi sostituito da Kouamè.

Per quanto riguarda le sue condizioni, Kean sta molto meglio rispetto ad Albert Gudmundsson. L'attaccante, che stava formando una coppia devastante con l'ex Genoa, dovrebbe tornare in campo contro la Roma al Franchi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nessun-report-della-fiorentina-sullinfortunio-di-gudmundsson-in-serata-fara-gli-esami-mercoledi/273501/