Gazzetta elogia Pradè: “Non viene mai citato ma ha fatto un gran bel mercato”

Il dg della Fiorentina si prende gli applausi per aver portato De Gea a Firenze

David De Gea, le prestazioni dello spagnolo si stanno rivelando più prolifiche del previsto è così il suo ingaggio si sta rivelando davvero un'affare. La Gazzetta dello Sport elogia il lavoro svolto da direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè: "Il ds viola, responsabilizzato dopo la scomparsa del dg Barone, non viene mai citato ma ha fatto un gran bel mercato". Il dirigente della Fiorentina si prende gli applausi per aver portato a Firenze una figura di spessore come David De Gea.

https://www.labaroviola.com/tutti-pazzi-per-de-gea-anche-il-suo-amico-ed-ex-compagno-mata-ma-non-eri-un-portiere-finito/271404/