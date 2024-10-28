Gazzetta elogia Palladino: “La Fiorentina è un gioiellino spettacolare. Quinto successo di fila per i viola”

Al Franchi sono cadute Milan, Lazio e Roma

La partita tra Fiorentina e Roma incorona il tecnico ex Monza che in un mese ha creato un gioiellino davvero spettacolare. Un peccato quasi la figuraccia della Roma, che mette in secondo piano la prestazione dei viola. A Monza ci mise un mese in più per creare la sua squadra, a Firenze sta girando tutto alla perfezione molto prima. Le stesse idee messe in campo solo con più qualità, senza contare l'assenza di Albert Gudmundsson. Quinto successo di fila tra campionato e Conference, quarto posto insieme a Udinese, Lazio e Atalanta.

Inoltre al Franchi sono cadute Milan, Lazio e Roma. Le tre big devono ancora arrivare ma con le altre la Fiorentina si diverte eccome. La sconfitta è arrivata solo contro l'Atalanta di Gasperini. Per il resto, la squadra di Palladino ha mostrato sempre grandi cose. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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