Gazzetta elogia la Fiorentina: “Il Bologna la attorciglia, ma nel primo tempo la storia è stata diversa”

La Fiorentina palleggia alla perfezione

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola elogia la bravura della Fiorentina nel primo tempo, nonostante la sconfitta finale. Una Fiorentina che si annoda, un Bologna che la attorciglia con la forza dell'insistenza, ma nella prima frazione di gioco si vede una squadra davvero in forma.

La Fiorentina di Palladino palleggia alla perfezione, con Kean che sembra rappresentare il manuale del centravanti moderno. Lotta, tiene alta la squadra e aiuta in fase di non possesso. I lanci lunghi, proprio verso l'ex Juventus, sono continui. Come per dire chissenefrega alla costruzione dal basso. Le occasione maggiori ce le ha il bologna, ma sempre da fuori. Simbolo di come sia complicato entrare in area di rigore della Fiorentina.

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