Gazzetta elogia il centrocampo della Fiorentina: “La chiave della vittoria è il ‘triangolo magico’”

Un’Atalanta che esce dal campo a testa bassa, col suo allenatore che dovrà parlare nelle prossime ore ai ragazzi di come non fallire la stessa missione. Fiorentina-Atalanta riapre la corsa all’Europa, in tutti i sensi. I viola di Palladino riescono per l’ennesima volta a vincere contro una grande in casa. Palladino ha strameritato di battere Gasperini, con un secondo tempo dominato che poi sottolinea come la Viola abbia fatto 33 punti su 51 in casa. La prestazione è super: solo una cosa la Fiorentina può rimproverarsi, ovvero di non aver blindato la vittoria nonostante le chance per Fagioli, Kean e soprattutto Ranieri. La chiave della vittoria è il “triangolo magico” di centrocampo della Fiorentina: Cataldi, Mandragora, Fagioli, con l’ex Lazio in particolare sugli scudi nella giornata di ieri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.