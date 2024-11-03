Gazzetta elogia Beltran: “Nuova vita da 10, non sta facendo rimpiangere Gudmundsson”

L'assenza dell'islandese sta passando quasi in secondo piano visto il rendimento del numero 9

Con un mix di leggerezza e fantasia la Fiorentina può diventare davvero esplosiva, sorprendente. E l'imprevedibilità della squadra di Palladino passa da Lucas Beltran. L'argentino ha saputo lottare prima per ritagliarsi un posto in squadra per poi tradurre tutta questa fame nella voglia di incidere. Un gol con il Lecce, un altro dal dischetto più un assist con la Roma, il cross decisivo per Gosens a Genova, nelle ultime tre è stato un fattore e oggi vuole cavalcare un momento di forma straordinaria.

La vera forza di Beltran è stata quella di non aver fatto rimpiangere l'assenza di Albert Gudmundsson. L'assenza dell'islandese sta passando quasi in secondo piano visto il rendimento del numero 9, che sta dimostrando di essere un 10 perfetto. Merito di Palladino, che gli ha trovato una collocazione definitiva dopo averlo utilizzato con il contagocce in avvio di stagione. Liberato nei movimenti e nella testa, l'argentino è rinato da trequartista. L'intesa con Kean funziona, dopo il percorso netto di ottobre adesso c'è un altro mese caldissimo per la Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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