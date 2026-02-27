27 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 08:36

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta dura: “Viola di vergogna, si intrufola a testa bassa negli ottavi. Prestazione sconcertante”

Rassegna Stampa

Redazione

27 Febbraio · 08:23

di

La qualificazione arriva nel peggiore degli scenari, per il dispendio di energie per l'extratime e la perdita di Solomon

Viola di vergogna, la Fiorentina si intrufola a testa bassa negli ottavi di Conference, dove affronterà Strasburgo o Rakow. C’è poco da festeggiare il passaggio del turno, in coda a una prestazione sconcertante. La squadra di Vanoli riesce a dilapidare in cinquanta minuti il comodo 3-0 guadagnato in Polonia, facendosi travolgere dallo Jagiellonia che con il capocannoniere Pululu e il metodista Romanczuk, assenti all’andata, è tutta un’altra squadra rispetto a quella affrontata una settimana prima a Bialystok.

La qualificazione arriva nel peggiore degli scenari, per il dispendio di energie per l’extratime e la perdita di Solomon che esce infortunato, e soltanto nel secondo tempo supplementare, con il colpo di Fagioli e un’autorete di Romanczuk provocata da Kean, innesti necessari per una Viola che ha ricevuto pochissimo dalle seconde linee.

Con tanto di brividi finali perché il 2-3 non mette fine all’agonia: Imaz la prolunga con un destro che sorprende De Gea – entrato a inizio ripresa per Lezzerini, pure lui ko -, ulteriore dimostrazione che appena la Fiorentina abbassa la tensione ci scappa la sciocchezza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

