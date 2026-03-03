3 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:31

Gazzetta dura: “Tante colpe imputabili a Vanoli, stavolta ci ha messo veramente del suo”

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese

3 Marzo · 09:42

FiorentinaVanoli

Non è stupida sfortuna ma gelida fortuna

Non è stupida sfortuna, è gelida, gelida gelida paura. La canta Fulminacci, ma è la situazione della Fiorentina. Che resta tremendamente nei guai. L’allarme si era acceso giovedi sera in Conference quando lo Jagellonia ne ha fatti quattro, stavolta l’Udinese ne ha fatti tre, scherzando la Viola. Una nuova ricaduta. Dopo un minimo di illusione. Una prestazione sconcertante quella della squadra di Paolo Vanoli che stavolta ci ha messo veramente del suo. Perché la mossa di lanciare Daniele Rugani, a lungo inattivo, di tenere 96 minuti in campo un Gudmundsson fuori condizione, non avere un uomo di spinta che possa sostituire Dodo, tornare alla difesa a tre, sono tutte colpe imputabili al tecnico che è consapevole di dover lottare fino alla fine per riuscire nell’impresa non facile di salvare la Fiorentina dalla serie B. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

