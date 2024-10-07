Gazzetta dura: “La partita l’ha vinta più De Gea che la Fiorentina. Kean-Gud una pantomima”

La Fiorentina sembra aver trovato la quadra

La Fiorentina ha trovato la quadra, anche se battere questo Milan significa tutto e niente. L'allenatore rossonero esaurisce il bonus derby e torna sulla graticola, mentre a Firenze David De Gea mette a segno una prestazione da fenomeno. I rossoneri, come le Fiorentina, sono squadre timorose, insicure e che camminano sulle uova. La partita l'ha vinta più De Gea che la Fiorentina.

Kean si prende il pallone, mentre Gudmundsson si stava avvicinando per calciarlo. Una pantomima già vista. A discutere si accumulano energie e si sbaglia. Non si conosce la gerarchia viola sui rigori. Il pari non sarebbe stato scandaloso, ma la vittoria viola è legittima. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/palladino-il-rigorista-e-gudmundsson-ma-lo-ha-lasciato-a-kean-de-gea-un-fenomeno-grande-gioia/271285/