Gazzetta: “Dopo 49 giorni, la Fiorentina riscopre il gusto della vittoria. Ma non è guarita”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Irrobustita la classifica in Conference

Quarantanove giorni dopo, la Fiorentina riscopre il dolce gusto della vittoria. Contro la Dinamo Kiev è arrivata la risposta seria che ci si aspettava dopo la tremenda sconfitta con il Sassuolo e prima della delicatissima sfida con il Verona. Il successo di ieri serve a irrobustire la classifica della Conference League, ma soprattutto a guardare con un pizzico di fiducia in più alla prossima partita di campionato e al futuro. La Fiorentina non è guarita, ovviamente, ma ha preso una medicina che le consente di stare meglio qualche giorno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

