Gazzetta: "Domani Pongracic tornerà ad allenarsi con la Fiorentina dopo il Mondiale"

Domani riprende la preparazione al Viola Park

La Fiorentina di Fabio Grosso riprende la preparazione domani al Viola Park dopo due giorni liberi post-tournée internazionale fra Londra e Austria. Al gruppo si aggregherà anche Marin Pongracic che ha terminato i giorni liberi di vacanza aggiuntiva per aver partecipato (unico viola) al Mondiale con la sua Croazia. Inizierà a giocarsi il posto nella linea arretrata con i nuovi arrivati Viery e Dragusin, oltre a Ranieri che era già in rosa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.