Gazzetta: “Domani l’ufficialità della rescissione di Grosso con il Sassuolo. Ritiro? Visite tra il 6 e il 7 luglio”

Toccherà al nuovo tecnico stabilire nel dettaglio tutta la programmazione

Domani è il giorno giusto per l'ufficialità della rescissione fra il Sassuolo e Fabio Grosso. Le parti si separeranno dopodiché l'allenatore sarà libero di firmare un contratto con la Fiorentina che lo ha individuato come profilo per la panchina del futuro, mentre è destinato a salutare Firenze Paolo Vanoli.

Poi sarà il momento di programmare la nuova stagione con il ritiro che sarà in gran parte e nuovamente al Viola Park di Bagno a Ripoli. Toccherà al nuovo tecnico stabilire nel dettaglio tutta la programmazione: il raduno sarebbe fissato, con le visite mediche, fra il 6 e il 7 luglio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.