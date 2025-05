Gazzetta: “Dodò non ha risposto all’offerta di rinnovo della Fiorentina. È poco gratificante? Top club alla finestra”

Da tutto fatto a tutto fermo per Dodo è stato un attimo. A febbraio sembrava già un matrimonio prolungato in modo quasi naturale visto l’amore reciproco. La Fiorentina ha presentato una prima proposta a gennaio per poi ribadirla a marzo, ma una risposta definitiva non è mai arrivata. Chiaro che qualcosa nel frattempo debba essere accaduto, ma la volontà del club è ancora quella di proseguire insieme.

Ad ora percepisce un ingaggio da 1,6 milioni a stagione (fino al 2027) però rimane da capire se la proposta abbia davvero gratificato il calciatore, sia per la cifra che per la tempistica dell’adeguamento. Nel frattempo diversi top club europei, dalla Premier alla Liga, hanno messo gli occhi sul terzino brasiliano. Sono attesi sviluppi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.