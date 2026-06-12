Gazzetta: "Dodò dà più garanzie al Napoli, può essere subito titolare. La Fiorentina chiede 15 milioni"

Il Napoli cerca un esterno destro alto a tutta fascia, quello del brasiliano è tra i primi nomi

Urge poi trovare un nuovo esterno destro a tutta fascia: Juanlu Sanchez del Siviglia è seguito da un anno, ma non è l'unico in lista. Dodo della Fiorentina dà più garanzie, anche per essere subito titolare e i 15 milioni chiesti dalla Viola sono una cifra accessibile. Non lo sono i 25 che continua a chiedere l'Union St. Gilloise per Khalaili, che si è promesso al Napoli (ci sarebbe già un accordo per un quinquennale) ma deve avere pazienza. Zeballos del Boca Juniors, invece, è il preferito per rinforzare la batteria degli esterni d'attacco. Il richiamo del Maradona emoziona ogni argentino. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.