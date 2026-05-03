Gazzetta: “Difficile sostenere che Vanoli non ha fatto un buon lavoro: media di 1,38 punti a partita”

Il valore della rosa sicuramente non ha nulla a che vedere con la zona retrocessione

Vanoli arriva a Roma senza l'aritmetica certezza di restare in Serie A ma la salvezza ormai è poco più di una formalità. Il tecnico viola ha compiuto una piccola impresa, prendendo per mano una squadra che prima del suo arrivo aveva fatto solo 4 punti e trascinandola fino alla sestultima posizione, con una media di 1,38 punti a match e un vantaggio di 9 lunghezze sulla terzultima, la Cremonese.

Difficile sostenere che non abbia fatto un buon lavoro, anche se il valore della rosa (per la costruzione della quale in estate sono stati spesi 80 milioni) nulla ha a che vedere con la zona retrocessione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.