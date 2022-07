Gazzetta dello Sport, toccata e fuga per Dodò in Brasile. Tornerà per il ritiro in Austria

L’avventura di Dodô con la Fiorentina comincerà davvero nella seconda parte del ritiro, in Austria. A Moena è passato solo per firmare e presentarsi. Ora deve rientrare in Brasile per sbrigare pratiche burocratiche legate al trasferimento. Intanto la moglie cerca casa a Firenze. Cosa non facile. Su Instagram ha postato che ha già cambiato 4 hotel in attesa di trovare l’abitazione giusta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.