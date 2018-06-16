Gazzetta dello Sport, sondaggio per Pulgar e Pires per il dopo Badelj
La Fiorentina porta avanti il casting per il regista post Badelj: piace sempre Pulgar (Bologna) ma su di lui c'è sempre il Sassuolo e prende corpo l’idea Appelt Pires
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2018 10:19
La Fiorentina porta avanti il casting per il regista post Badelj: piace sempre Pulgar (Bologna) ma su di lui c'è sempre il Sassuolo e prende corpo l’idea Appelt Pires (del Leganes). Come scrive il quotidiano "La Gazzetta dello Sport", Pantaleo Corvino ha puntato il 24enne centrocampista brasiliano. Giocatore che nel 2012 dove arrivare in Italia alla Juventus ma che per motivi burocratici la trattativa saltò all’ultimo momento.