Gazzetta Dello Sport: Saponara a Reggio Emilia sarà il capitano. Se non giocasse titolare pronto Chiesa

"Fiorentina scelta di cuore Saponara capitano". Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport a Reggio Emilia viste le assenze di Badelj (infortunio), e Pezzella (squalific...

"Fiorentina scelta di cuore Saponara capitano". Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport a Reggio Emilia viste le assenze di Badelj (infortunio), e Pezzella (squalificato). La scelta del capitano dovrebbe dunque cadere su Riccardo Saponara che da quando capitan Astori ci guarda dall'alto dei cieli, è diventato una pedina quasi inamovibile dello scacchiere viola. In caso di partenza dalla panchina sarà Chiesa ad indossare la fascia, sperando che il ruolo per l'uno o l'altro possa spingere a segnare.