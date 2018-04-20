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Gazzetta Dello Sport: Saponara a Reggio Emilia sarà il capitano. Se non giocasse titolare pronto Chiesa

"Fiorentina scelta di cuore Saponara capitano". Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport a Reggio Emilia viste le assenze di Badelj (infortunio), e Pezzella (squalific...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 aprile 2018 08:56
Gazzetta Dello Sport: Saponara a Reggio Emilia sarà il capitano. Se non giocasse titolare pronto Chiesa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
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"Fiorentina scelta di cuore Saponara capitano". Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport a Reggio Emilia viste le assenze di Badelj (infortunio), e Pezzella (squalificato). La scelta del capitano dovrebbe dunque cadere su Riccardo Saponara che da quando capitan Astori ci guarda dall'alto dei cieli, è diventato una pedina quasi inamovibile dello scacchiere viola. In caso di partenza dalla panchina sarà Chiesa ad indossare la fascia, sperando che il ruolo per l'uno o l'altro possa spingere a segnare.

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