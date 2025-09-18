Gazzetta dello Sport: Pioli cambia. Rimandati Comuzzo, Fagioli e Dzeko. Dentro Pablo Marì, Nicolussi e Fazzini

Cresce il peso di Piccoli, con l'opzione Fazzini che potrebbe essere una valida alternativa dall'inizio, oppure a partita in corso

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Comuzzo, Fagioli, Dzeko non hanno convinto in questo inizio di stagione. Dopo i pareggi deludenti con Cagliari e Torino, è arrivata anche la sconfitta con il Napoli, che ha portato il mister della Fiorentina a chiedersi se sia giusto o meno cambiare qualcosa dal punto di vista tattico. Stefano Pioli sta valutando se in difesa può tornare in voga il nome di Pablo Marì, lasciato nel "dimenticatoio" fin'ora, in regia spazio a Nicolussi Caviglia, mentre in attacco cresce il peso di Piccoli, con l'opzione Fazzini che potrebbe essere una valida alternativa dall'inizio, oppure a partita in corso.