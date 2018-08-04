Gazzetta Dello Sport, per Saponara c’è il Cagliari in prestito con obbligo a 8mln
Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, il Cagliari è su Saponara vista la probabile squalifica di Joao Pedro. La società sarda potrebbe prendere il numero 8 viola in prestito con obbligo di riscat...
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2018 13:31
Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, il Cagliari è su Saponara vista la probabile squalifica di Joao Pedro. La società sarda potrebbe prendere il numero 8 viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 8mln di euro.