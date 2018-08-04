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Gazzetta Dello Sport, per Saponara c’è il Cagliari in prestito con obbligo a 8mln

Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, il Cagliari è su Saponara vista la probabile squalifica di Joao Pedro. La società sarda potrebbe prendere il numero 8 viola in prestito con obbligo di riscat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2018 13:31
Gazzetta Dello Sport, per Saponara c’è il Cagliari in prestito con obbligo a 8mln - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara
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Come riportato da La Gazzetta Dello Sport, il Cagliari è su Saponara vista la probabile squalifica di Joao Pedro. La società sarda potrebbe prendere il numero 8 viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 8mln di euro.

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