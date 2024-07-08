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Gazzetta dello Sport, Marsiglia su Carboni: continuano i contatti con l'Inter. Valutazioni di almeno 30 milioni

Il Marsiglia porta avanti i contatti con l'Inter per Valentin Carboni. Il club francese punta a convincere i nerazzurri, che però al momento non sono intenzionati a mandare il giocatore nuovamente in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2024 15:20
Gazzetta dello Sport, Marsiglia su Carboni: continuano i contatti con l'Inter. Valutazioni di almeno 30 milioni -
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Il Marsiglia porta avanti i contatti con l'Inter per Valentin Carboni. Il club francese punta a convincere i nerazzurri, che però al momento non sono intenzionati a mandare il giocatore nuovamente in prestito dopo l’esperienza con il Monza nell’ultima stagione. Il club nerazzurro è disposto ad ascoltare proposte per una cessione a titolo definitivo: la valutazione è di almeno 30 milioni (a gennaio l’Inter aveva rifiutato 20 milioni dalla Fiorentina). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

DALLINGA NOME GIUSTO PER LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/dallinga-e-il-nome-giusto-per-dare-un-centravanti-forte-alla-fiorentina-il-profilo-giusto-per-palladino/260043/

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