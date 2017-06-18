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Gazzetta Dello Sport, la Sampdoria è interessata ad Ilicic in uscita dalla Fiorentina...

Nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport nella sezione dedicata al calciomercato, c'è l'indiscrezione  rivolta a Josip Ilicic, trequartista sloveno, in uscita dalla Fiorentina. Interesse da Ge...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2017 12:02
Gazzetta Dello Sport, la Sampdoria è interessata ad Ilicic in uscita dalla Fiorentina... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport nella sezione dedicata al calciomercato, c'è l'indiscrezione  rivolta a Josip Ilicic, trequartista sloveno, in uscita dalla Fiorentina. Interesse da Genova sponda blucerchiata. Ilicic come altri big lascerà Firenze in questa sessione di calciomercato.

Alla Sampdoria interessano anche due giocatori nel mirino di Corvino: Driussi e Kownacki.

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