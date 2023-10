La Gazzetta dello Sport definisce Vincenzo Italiano “il trasformista” per il record di 113 formazioni diverse schierate consecutivamente. “Sì, Italiano ha chiamato il 113”, scherza la rosea che sottolinea come da più o meno tre campionati o coppe la Fiorentina è partita con 11 titolari diversi. Superato Allegri che si è fermato a 112 ma per Italiano non è finita qua, perché col Cagliari Biraghi sarà ai box e dunque dovrà cambiare ancora.