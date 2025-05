Gazzetta dello Sport: “Italiano ha stregato il Milan. Ora è il nome caldo per la panchina dei rossoneri”

Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, in casa Milan è tempo di ripartire con decisione e pianificare il futuro. La posizione di Sergio Conceição appare ormai compromessa e la dirigenza rossonera è al lavoro per individuare il profilo giusto a cui affidare la nuova fase del progetto tecnico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo aver preso in considerazione i nomi di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, il club ha avviato i contatti anche con Vincenzo Italiano.

L’attuale allenatore del Bologna, fresco vincitore della Coppa Italia, è da tempo sul radar di via Aldo Rossi, ma la prestazione dominante offerta nella finale dell’Olimpico ha lasciato un segno profondo su Furlani, Moncada e Ibrahimović. La prova di carattere e qualità espressa dai rossoblù ha rafforzato la candidatura di Italiano, che ora è visto come una delle opzioni più concrete per guidare il Milan.

Il tecnico nato a Karlsruhe nel 1977 ha convinto non solo per il calcio aggressivo e organizzato che propone, ma anche per la capacità di lavorare sul collettivo e per i valori umani mostrati nel post-partita, quando ha dedicato la vittoria alla famiglia di Joe Barone, ex dirigente della Fiorentina. Sotto contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2026, resta da capire se i rossoneri riusciranno a trovare la strada giusta per portarlo a Milan.