Gazzetta dello Sport, Brekalo in uscita dalla Fiorentina: si inserisce il Genoa. C'è anche il Monza

Il Genoa si è inserito per Josip Brekalo, l’ala croata della Fiorentina che vorrebbe ritornare in Serie A dopo una stagione all’Hajduk Spalato. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’opzione Brekalo è ins...

Il Genoa si è inserito per Josip Brekalo, l’ala croata della Fiorentina che vorrebbe ritornare in Serie A dopo una stagione all’Hajduk Spalato. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’opzione Brekalo è inserita in diverse trattative, tra cui quella tra Monza e Fiorentina per Colpani: ma il Grifone potrebbe anche riuscire a prendere l’attaccante classe 1998.

CORRIERE DELLO SPORT: “TUTTI PAZZI PER KAYODE, LA FIORENTINA NON TRATTA PER MENO DI 30 MILIONI”

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