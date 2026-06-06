Gazzetta del Sud: "Il Catanzaro offrirà il rinnovo al dg Morganti ma la Fiorentina è alla finestra"

In questi mesi il dg ha ricevuto proposte concrete da Fiorentina e Parma

Il direttore generale Paolo Morganti rappresenta la questione più urgente essendo l'unico ad avere il contratto in scadenza al 30 giugno in casa Catanzaro. Il dg giallorosso in questi mesi ha ricevuto proposte concrete sia dalla Fiorentina che dal Parma, con i viola del suo vecchio ds alla Juve Paratici che hanno definitivamente superato la concorrenza degli emiliani di un altro suo ex capo in bianconero Cherubini.

Il Catanzaro è rimasto alla finestra, ma possiede un'ultima carta da giocare: vuol dire che nel prossimo incontro fra il manager piemontese e il presidente Noto, all'inizio della settimana, il club giallorosso metterà sul tavolo le carte che starà al dg accettare o rifiutare. Nel primo caso, il rapporto proseguirà insieme con un rinnovo, che sarà minimo biennale. Lo scrive La Gazzetta del Sud.