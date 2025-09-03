Gazzetta: “De Gea, Pongracic, Dodò e Gosens sono le certezze di Pioli. Gli altri dovranno sudarsi il posto”

Da oggi Pioli cercherà le soluzioni sfruttando la sosta e senza i Nazionali. Inizierà a testare Nicolussi Caviglia, fortemente voluto: un play abile a dettare i tempi, ad aprire il gioco e che sa pure dire la sua sui calci piazzati. Con Mandragora e Fagioli potrebbe essere una mediana tutta italiana. Le altre certezze sono De Gea fra i pali, Pongracic, Dodo e Gosens, gli altri dovranno sudare di più. Gudmundsson e Fazzini scalpitano sulla trequarti, Söhm e Ndour a caccia di gloria, Viti in difesa potrebbe giocarsi una chance. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.