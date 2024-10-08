Gazzetta: “De Gea, che affare per la Fiorentina! critiche e diffidenza trasformate in euforia”

Firenze pazza di De Gea, ha tolto il posto a Terracciano, impresa non facile

Firenze è pazza di David De Gea. La giornata post Milan è stata abbastanza chiara, con tutta la città che addirittura lo considera meglio del David di Michelangelo. Paragoni, complimenti ed esaltazione. David De Gea è stato un vero e proprio affare.Arrivato a Firenze con un contratto annuale, più opzione a 1 milione e 200 mila euro sta trovando una nuova giovinezza a 33 anni. Le critiche e la diffidenza si è trasformata nell'euforia di un portiere che si è preso sulle spalle tutta la Fiorentina. E non era facile, perché togliere il posto a Pietro Terracciano è risultato spesso un'impresa in questi anni. Poi in Atalanta-Fiorentina è sceso lui in campo e non è più uscito. In campionato gioca lui, in Conference Terracciano. Gerarchia chiara. Al Viola Park si allena con il preparatore Giorgio Bianchi e chi gli sta vicino sottolinea la sua voglia e la sua grinta. Appena arrivato a Firenze ha subito mostrato il suo desiderio di voler rilanciare la sua carriera dopo lo stop di un anno. Ex Atletico Madrid e Manchester United è subito diventato un leader della Fiorentina, allenandosi con la grinta e la voglia di un ragazzino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/tutti-pazzi-per-de-gea-anche-il-suo-amico-ed-ex-compagno-mata-ma-non-eri-un-portiere-finito/271404/