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Gazzetta, Corvino vuole rafforzare la mediana e prepara il colpo Ndombelè

Come riportato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Corvino vorrebbe continuare a rafforzare il centrocampo. Ndombelè..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 luglio 2017 10:31
Gazzetta, Corvino vuole rafforzare la mediana e prepara il colpo Ndombelè - Alexandre Bonnet (Le Havre) vs Tanguy Ndombele (Amiens)
Alexandre Bonnet (Le Havre) vs Tanguy Ndombele (Amiens)
Rassegna Stampa
Fiorentina
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Come riportato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Corvino vorrebbe continuare a rafforzare il centrocampo dopo le cessioni di Borja Valero e Vecino. Il nome nuovo è quello di Taguy Ndombelè, francese ventenne in forza all'Amiens. Per convincere il club a cederlo, Corvino ha offerto 4 milioni di euro.

Continua a rimanete viva, tra le altre, la pista Kranevitter.

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