Gazzetta, Corvino vuole rafforzare la mediana e prepara il colpo Ndombelè

Come riportato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Corvino vorrebbe continuare a rafforzare il centrocampo. Ndombelè..

Come riportato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Corvino vorrebbe continuare a rafforzare il centrocampo dopo le cessioni di Borja Valero e Vecino. Il nome nuovo è quello di Taguy Ndombelè, francese ventenne in forza all'Amiens. Per convincere il club a cederlo, Corvino ha offerto 4 milioni di euro.

Continua a rimanete viva, tra le altre, la pista Kranevitter.