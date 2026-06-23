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Gazzetta controcorrente: “Paratici per ora non ha intenzione di cedere a De Gea. Via in caso di super offerta”

Le sirene di mercato non mancano e l'ingaggio è davvero molto alto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2026 09:16
Gazzetta controcorrente: “Paratici per ora non ha intenzione di cedere a De Gea. Via in caso di super offerta” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
De Gea
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Le sirene di mercato non mancano e l'ingaggio è davvero molto alto, ma Fabio Paratici ad ora non ha intenzione di rinunciare a David De Gea. Lo spagnolo rimane un top nel suo ruolo e trovare un altro del suo livello per la Fiorentina non sarebbe semplice – rappresenta dunque più una soluzione che un problema. De Gea a Firenze sta bene, ha indossato la fascia da capitano nell'ultima stagione e ora si prospetta per lui una nuova sfida.

Cambia, infatti, il preparatore dei portieri e – anche se era molto legato ai precedenti – potrebbe conquistarsi presto anche Claudio Filippi, che in carriera ha già convinto tutti i numeri uno allenati, a cominciare da Buffon. Soltanto un'offerta super vantaggiosa da un top club, capace di convincere sia la società che il giocatore, potrebbe cambiare le carte in tavola. Per adesso quindi non si cerca un portiere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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