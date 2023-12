Gazzetta: “Contro il logorio degli attaccanti della Fiorentina una pezza ce la mettono sempre i difensori”

Contro il logorio degli attaccanti viola, la pezza ce la mettono sempre i difensori. Con la spizzata di Milenkovic e il colpo sotto porta di Ranieri, la Fiorentina riagguanta il buon Ferencvaros e conquista il primo posto nel girone. Niente playoff questa volta, quelli li affronterà la squadra della vecchia conoscenza Stankovic. Alla fine tutti contenti, anzi no. Gli ungheresi senz’altro, che alla fine hanno giustamente festeggiato alla grande. La Fiorentina un po’ meno, non tanto perché ha faticato più del previsto per centrare l’obbiettivo ma perché rischia di perdere a lungo il suo uomo migliore, Nicolas Gonzalez, alle porte della Supercoppa. L’argentino è uscito in barella e in lacrime dopo venti minuti, consolato anche da Stankovic, per un problema muscolare ai flessori della coscia destra: si teme uno stiramento serio. Ma di sicuro ci sarà per la ripresa della Conference quando i giochi si faranno duri. E forse la Viola in febbraio troverà anche i gol dei suoi attaccanti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.