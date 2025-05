Pietro Comuzzo piace alla Juve, è dunque sempre nella lista di Giuntoli. Priorità ad attacco e centrocampo, però antenne sempre dritte in difesa. Meglio se si tratta di centrali giovani e italiani come Pietro Comuzzo della Fiorentina (classe 2005) e Giovanni Leoni del Parma, un anno più giovane. La Juventus si è iscritta alla corsa per entrambi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.