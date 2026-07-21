Gazzetta: “Como su Kean, in lui vede una copia perfetta di Douvikas. La Fiorentina chiede almeno 40 milioni”

A favore dell'operazione ci sono le caratteristiche del giocatore

Il Como ha messo gli occhi su Moise Kean e non è soltanto una suggestione. I lariani puntano un giocatore come il centravanti della Nazionale per più di un motivo, ma devono fare i conti con vari risvolti.

A favore dell'operazione ci sono le caratteristiche del giocatore, che perfettamente si sposerebbero con il gioco del tecnico spagnolo e anche la necessità di affidarsi a profili pronti e di sostanza per affrontare la Champions.

A fare da contraltare, invece, il prezzo del calciatore (valutato almeno 40 milioni dalla Fiorentina) e i paletti del fair play finanziario. Fabregas vede in lui una copia perfetta di Douvikas, abile a inserirsi nella profondità e primo difensore in fase di ripiegamento. Età ed esperienza internazionale sono altre due carte valide. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.