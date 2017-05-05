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Gazzetta: una clausola per convincere Bernardeschi a rinnovare

L'inserimento di una clausola potrebbe sbloccare la trattativa legata al rinnovo del numero 10

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 maggio 2017 12:43
Gazzetta: una clausola per convincere Bernardeschi a rinnovare - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Bernardeschi
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Il rinnovo del contratto di Federico Bernardeschi continua a tenere banco in casa Fiorentina ed oggi si aggiunge un nuovo capitolo in quella che, a tutti gli effetti, sembra ormai essere diventata una vera e propria telenovela. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare che un ingaggio superiore ai 2,5 milioni di euro per i prossimi 5 anni non sia stato ancora sufficiente a convincere il numero 10 a pronunciare il tanto atteso "si".

Tuttavia, nel tentativo di sbloccare la situazione, pare che la società gigliata sia disposta ad andare incontro alle richieste del giocatore, e del suo entourage, inserendo nel nuovo contratto una clausola rescissoria, il cui ammontare ancora non è stato fissato.

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