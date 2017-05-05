Gazzetta: una clausola per convincere Bernardeschi a rinnovare

L'inserimento di una clausola potrebbe sbloccare la trattativa legata al rinnovo del numero 10

Il rinnovo del contratto di Federico Bernardeschi continua a tenere banco in casa Fiorentina ed oggi si aggiunge un nuovo capitolo in quella che, a tutti gli effetti, sembra ormai essere diventata una vera e propria telenovela. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare che un ingaggio superiore ai 2,5 milioni di euro per i prossimi 5 anni non sia stato ancora sufficiente a convincere il numero 10 a pronunciare il tanto atteso "si".

Tuttavia, nel tentativo di sbloccare la situazione, pare che la società gigliata sia disposta ad andare incontro alle richieste del giocatore, e del suo entourage, inserendo nel nuovo contratto una clausola rescissoria, il cui ammontare ancora non è stato fissato.